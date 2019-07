Denuncian caza furtiva en Laguna del Mante

A través de redes sociales se ha denunciado de manera pública la cacería furtiva en el ejido Laguna del Mante, situación que según lo dicho por el director de Ecología Municipal, Alejandro Aguilar Fernández, no es ajena sólo a esa localidad, sino que se extiende a todos los ranchos aledaños a la reserva de la Biosfera de Tanchipa e incluso la parte norte del municipio como los ejidos Chantol, Zaragoza, La Estribera y Las Huertas, donde el venado cola blanca, especie buscada por los cazadores, aún se puede encontrar.

"No somos ajenos a este grave problema, sabemos que existe, sin embargo no tenemos las facultades para actuar, es responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, nosotros sólo podemos recabar información y proporcionárselas, sabemos que el último operativo que realizaron fue hace 15 años, cuando se instalaban retenes para verificar no sólo la cacería sino también la tala inmoderada de árboles o la venta de animales en peligro de extinción, de ahí en adelante entendemos se han basado en denuncias formales y en ocasiones la gente no proporciona información completa".

Aguilar Fernández, reconoció que el problema de la cacería en Valles es grave, pues si bien el venado cola blanca es una especie que fácilmente se reproduce, es muy buscada por los cazadores furtivos para vender su carne y su especie, podría estar en riesgo en un futuro cercano.

Señaló que en Valles existen dos ranchos cinegéticos, donde es permitida la cacería, además de que por ser unidades de manejo de vida silvestre manejan normas estrictas para los cazadores deportivos, y contribuyen a la reproducción.

Fuera de estas dos áreas, señaló que no existe ningún lugar permitible para cazar ninguna especie, pues además del deterioro ambiental, se pone en riesgo a los animales domésticos e incluso a las personas que trabajan en el campo.

Exhortó a los ejidatarios que conocen de la cacería a que denuncien ante Profepa, recordando que existen también las denuncias anónimas, pero es importante que ofrezcan datos precisos y completos para que la autoridad actúe.