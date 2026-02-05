Denuncian colonos abusos de agentes de GCE

RIOVERDE.- Familias se quejan de los operativos que llevan a cabo elementos de la Guardia Civil del Estado en la comunidad del Zapote, ya que dicen los agentes fabrican delitos para presentar resultados de su trabajo que realizan, lo que resulta falso, exigen al Gobernador del estado haga una limpia en la corporación por los problemas y abusos que cometen los agentes.

Habitantes de la Zona Media están inconformes por los operativos que llevan a cabo agentes de la Guardia Civil del Estado, refieren que sólo detienen a personas que van transitando, sin haber cometido delito alguno.

Indicaron que en el caso de los detenidos de la comunidad del Zapote está Gerónimo, que es un albañil que vive al día y recientemente trabajó en la elaboración del arco de la entrada del Zapote. Así mismo Felipe de Jesús, quien trabaja en los Estados Unidos y estaba en la localidad, quien fue por trámites de renovación de visa, los que fueron detenidos sin motivo alguno.

Los vecinos, piden la intervención del Gobernador del estado, además de terminar con los operativos simulados para presentar resultados de su trabajo que dicen hacen, que solo son cosas sin motivo alguno.

Cabe destacar que la corporación cuenta con un elemento que ha sido señalado por robar las botas y joyas a personas que han perdido la vida, lo que es un delito y que debe ser sancionado.