Denuncian desvío de $25 millones del gobierno carrerista

CIUDAD VALLES.- Ciudadanos tienen denunciados a los diputados de la pasada Legislatura por fraude, ante el desvío de recursos con los apoyos, otra contra el Contralor General del Estado por un desvío de 800 mil pesos que le correspondían al Sistema Estatal Anticorrupción, ya que los usó para otra cosa, señaló Jesús Sierra Acuña.

Pero también tienen una denuncia contra el Instituto Registral Catastral por el desvío de 25 millones de pesos.

En el Diario Oficial de la Federación se estableció que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) le otorgó 25 millones de pesos al gobierno carrerista, de un programa que dicen que instalaron en el estado.

"Pero al pedirles información por la vía de Infomex, el Instituto Registral y Catastral dice que no existe un "Programa de Modernización del Sistema Registral Catastral, entonces cómo es que no existe el programa, si a Juan Manuel Carreras le dieron 25 millones para que lo instalara, es algo muy grave".

"Pusimos esa denuncia en la federación y la federación nos remite a la Contraloría General del Estado, es como un chiste que ellos mismos se cuiden y no se sancionen por dinero que no está, son 25 millones que no aparecen".

"Nosotros hacemos esta denuncia y nos enteramos que personal del Instituto Registral y Catastral anda en los ayuntamientos esperando que les firmen la entrega de equipos del año pasado para justificar los 25 millones, es una corrupción y estos equipos no existen en los ayuntamientos".

"La respuesta de dicho instituto fue: de acuerdo a su solicitud no existe un programa de modernización en el Sistema Registral Catastral, eso me lo dice el Instituto Registral Catastral a través de la unidad de transparencia del propio instituto a una solicitud mía".

En el Diario Oficial de la Federación sí aparece la entrega al gobierno de Juan Manuel Carreras y aparece su nombre por la cantidad de 25 mdp, nosotros retomamos este asunto que denunció el Frente Amplio Opositor en San Luis Potosí, quienes dicen que sólo simularon esa entrega de equipos con fotos de Google, pero no está.