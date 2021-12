Denuncian fallas en reparto de despensas

RIOVERDE.- La Coordinación Regional del DIF Municipal sólo entrega los programas alimenticios a personas que simpatizan con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); afectados solicitan la intervención del Presidente de la República.

Afectados denunciaron que acudieron a la coordinación del DIF Municipal para solicitar una despensa, pero el personal encabezado por la titular Érika Compeán Loredo les pidió que se acercaran con sus líderes del Partido Verde en su colonia.

Dicha acción causó gran malestar, ya que acudieron a pedir despensas porque son personas de escasos recursos económicos y no les alcanza; señalaron que todas las despensas son adquiridas con los impuestos de la población en general y no con dinero de los administradores de los recursos del pueblo. Por lo que solicitaron la intervención del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, porque no es justo lo que se les está haciendo.