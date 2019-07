Denuncian falso boteo para el CRI

MATEHUALA.- Pedigüeños andan a todo lo que da porque no hay quién les ponga un hasta aquí y ahora piden dinero para el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) lo cual es falso.

El coordinador del Centro de Rehabilitación Integral, Juan Francisco Peña Moctezuma, hizo un llamado a la población para que nadie se deje sorprender por estos vivales que traen una campaña a través de un boteo, solicitando recursos económicos para la institución y para que por favor no caigan en sus mentiras.

Pide el funcionario que si ven a estas personas los denuncien a cualquier corporación policiaca.

"Estas personas son estafadores que están utilizando el nombre del CRI para agenciarse de recursos", adelantó.

Señala que el CRI sí recibe algunos donativos, pero de manera directa y sin intermediarios. "Aquí se les recibe su aportación y se les extiende un recibo para el control administrativo. Rogamos a los ciudadanos que no se dejen engañar por personas que no están identificadas". Puntualizó Peña Moctezuma que la institución necesita de todos y no es justo que personas se aprovechen y pidan dinero a nombre del CRI. "Si se ha logrado avanzar, ha sido gracias a empresarios, ciudadanos y por el propio gobierno municipal que han puesto su granito de arena para que se pueda dar la atención que el usuario requiere".

Mencionó que, quienes piden para el CRI no son propiamente de Matehuala, sino que son de municipios cercanos.