Denuncian falta de maestro en secundaria

MATEHUALA.- Padre de familia hace una denuncia pública por el actuar de docentes de la Escuela Secundaria “Flavio C. Sifuentes”, ya que su hija y otras alumnas más el día de ayer en la entrada a clases les llamaron la atención por no portar en la cabeza el listón, cuando hay cosas más importantes como la falta de maestros que no se han cubierto.

El señor Jesús Ayala Chávez, padre de familia, ante el programa radiofónico transmitido ayer por la mañana hizo público su descontento ya que en la entrada a clases estaban levantando reportes en dicha secundaria, no sólo a su hija sino de otras más que eran al menos 20 alumnas que seguramente también les levantaron el reporte por el listón que no llevaban en la cabeza.

Señaló que como padre de familia hace el sacrificio para que sus hijos lleven completo el uniforme y es responsables de ellos y al reglamento que hay hacia el interior de la institución, “es bueno que sean estrictos los docentes, pero es insignificante e intrascendente que un día una alumna no lleve el listón en la cabeza”.

Comentó el padre de familia que su hija se sintió mal al recibir un reporte, ya que ella jamás había tenido una reprimenda en ninguna escuela.

Señala que en anteriormente ellos asistían a clases y jamás se fijaban si llevaban o no completo el uniforme, “íbamos con huaraches o con los zapatos rotos o remendados, el detalle es acudir a la escuela para aprender”.