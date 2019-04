Denuncian maltrato a un perro

TAMAZUNCHALE.- En este municipio siguen las agresiones contra los animales, en esta ocasión fue localizado un perro que apenas podía moverse, debido a que traía un alambre a mitad de su cuerpo, que lo estaba partiendo completamente.

Lo anterior fue dado a conocer por la organización Eco Huellas-TMZ en su página de Facebook, indicando que tuvieron el reporte de una ciudadana que vive en la colonia Emiliano Zapata, quien solicitaba el apoyo para un "callejerito" que era víctima de maltrato, de inmediato la organización solicitó fuera resguardado por la persona y que en breve llegaría personal médico para su valoración.

Al sitio llegó el médico veterinario Marcelino Hernández quien al revisar al animal pudo ver una herida profunda en la parte del abdomen, la cual fue producida por un alambre oxidado y que prácticamente lo estaba partiendo a la mitad.

El médico no daba crédito a lo que estaba viendo, y los vecinos indicaron que desde hace una semana lo habían visto mal, pero no se habían percatado del alambre incrustado en su cuerpo, el noble can fue llevado a la clínica del médico en donde se le hizo una cirugía para extraerle el alambre y suturar su herida de manera inmediata. El animalito requirió más de 25 puntadas y el pronóstico se mantiene reservado.

La organización Eco Huellas-TMZ solicitó el apoyo de la población para dar con la o las personas que hicieron este atroz crimen, así mismo, que si alguien reconoce al can o a su dueño se les informe.

El maltrato animal en este municipio sigue latente, ya no sólo contra perros o gatos, tan solo la semana pasada se localizó una yegua abandonada, quien después de recibir tratamiento médico falleciera, debido a la deshidratación y desnutrición que presentó.