Denuncian un repunte delictivo en Progreso

Rioverde.- Falta mayor vigilancia en las comunidades, se están presentando robos violentos en plena luz del día y el alcalde Ramón Torres García debe de poner mayor atención, sostuvo el excomisariado ejidal de Progreso, Antonio Gerardo Martínez.

Explicó que desafortunadamente en pleno día se han presentado robos, donde hombres armados despojan de mercancía y dinero a las empresas.

Se saben que son individuos, pero la policía no ha actuado y considera el denunciante que no es justo ya que ni se esconden los delincuentes. "Ahí están las denuncias y no han actuado, las víctimas no han resultado lesionados, pero si amenazados", puntualizó.

Hizo un llamado al presidente municipal Ramón Torres García para que ponga más atención, más vigilancia y, en una palabra, que se actúe.

"Si ya saben quiénes son los delincuentes que los detengan, porque siguen libres atracando a la ciudadanía", puntualizó.