Depurará la Sedesore programa de despensas

RIOVERDE.- La Secretaría de Desarrollo Regional (Sedesore) realizará una depuración del padrón de beneficiados de despensas alimentarias, porque se detectó que 100 personas recibían hasta 3 despensas por familia, ya que registraban diversos domicilios, informó el delegado regional Ernesto Torres Maldonado.

Explicó el funcionario que en cuanto a la despensa alimentaria, se repartirán 5 al año por familia, antes de que termine el año se entregará la última del 2022.

Dijo que en la Zona Media se reparten 18,600 despensas, en Rioverde 13 mil, Ciudad Fernández 5,442 y en febrero se va a incrementar.

Adelantó que el padrón de las despensas se va a depurar, ya que se detectó que 100 familias recibían hasta 3 despensas, pero solo es una despensa por domicilio, se les había dado la opción de que el esposo reciba la despensa y el ama de casa la tarjeta rosa.

Pero la gente muy abusada va a la colonia centro lleva papelería, va a otra colonia y presenta otro domicilio e incluso se van a comunidades, no se les quiere afectar, pero no entienden, no “queremos darlos de baja del programa”, que sería lo más justo, dijo.

Se les recomienda que no hagan eso, en caso de que reincidan ya no se les dotará de despensas hasta mediados del próximo año.