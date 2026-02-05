Derrapa motociclista y sufre varias lesiones

RIOVERDE.- Motociclista en aparente estado de ebriedad sufre accidente al derrapar la unidad en que viajaba, sufriendo severas lesiones.

Los hechos ocurrieron en la calle Porfirio Díaz en el Ejido del Refugio, cuando un joven conducía una motocicleta y en aparente estado de ebriedad derrapó de pronto la unidad cayendo al piso y sufriendo algunas lesiones.

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, que evaluaron las condiciones del motociclista que estaba tirado en el piso.

Al revisarlo, le detectaron lesiones en la cara, así como extremidades inferiores, el lesionado se negó a recibir atención médica y ser trasladado al Hospital IMSS Bienestar.

