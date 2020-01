Desalojan a comerciantes en la colonia El Gavilán

CIUDAD VALLES.- Desalojan a comerciantes sin mostrarles ninguna orden y destruyéndoles su patrimonio justo en la entrada de la colonia El Gavilán.

Ramona Márquez Sánchez denunció que desde las cinco de la mañana unos extraños comenzaron a delimitar con maderos y alambres de púas el terreno que ella tiene en posesión desde hace muchos años y que le sirve como negocio de pollos y que después de las siete y media de la mañana, el doctor Miguel Olvera, acompañado de policías y de una máquina retroexcavadora le destruyó el negocio, una casa y su mobiliario que había fincado ahí, y que ella calcula que valían alrededor de 800 mil pesos. Aunque ella reconoce que no es la dueña del predio y que tiene una posesión legal otorgada por una persona de la que se reservó el nombre, alegó que el doctor llegó sin documento de propiedad ni una orden de desalojo.

"Les ordenó el doctor Olvera. No traía ni un documento ni nada. Me destruyó mi casa, me destruyó el negocio, me destruyó estufa, me destruyó todos mis muebles y nos dejó sin herramienta para trabajar. Él debió haber traído una orden de desalojo. Tenemos (10) años viviendo aquí, con una posesión. Tenemos una posesión estable de años".

El terreno presumiblemente se encuentra intestado y ante la falta de un posesionario legal, ella y su familia pusieron el negocio de los pollos.

Ahora Ramona Márquez dice que demandará a Olvera por esta acción y que le repongan sus pérdidas, argumentando que hace años el mismo galeno quiso cobrarles una renta, pero nunca demostró ser propietario de ese predio.