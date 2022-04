Descartan Ley Seca durante la consulta de Revocación

CIUDAD VALLES.- No habrá Ley Seca en la entidad potosina, según comunicado de Gobierno del Estado, citando a la Dirección General de Gobernación (DGG) en la entidad, ya que no se trata de una elección constitucional, sino de una consulta y, por lo tanto, no hay motivo para aplicar esta restricción al comercio.

De cualquier manera, la DGG estará vigilante de los hechos que se desarrollen el 10 de abril, que es la consulta de Revocación de Mandato, pero no se aplicará la restricción de la venta de alcohol, dado que el comercio apenas se está recuperando de la crisis económica causada por el Covid-19.

Había una controversia por la aplicación de la Ley Seca en todo el país por la consulta, ya que en Valles la Feria comienza mañana 8 de abril, sin embargo, este anuncio de la Dirección de Comunicación Social advierte que Gobernación dejó a criterio de cada entidad esta prohibición.