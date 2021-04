Desde Alcaldía de Xilitla dan órdenes para campaña

XILITLA.- Un trabajador del Ayuntamiento panista de esta localidad, Jesús Trejo Carranza fue expuesto en un audio que llegó a este diario como una persona impositiva que intenta ordenar a sus "promotores" que no vayan a los mítines de otros partidos y que convenzan a la población de Ahuacatlán de no asistir a los eventos que no sean del panismo.

"Por ahí sabemos que va a estar Morena en Balcón, a ustedes como estructura les pido que no se presenten ahí" - luego agrega-, "ustedes son equipo, ustedes no tienen porqué estar con otro candidato para nada (... ), ustedes no van".

Luego pide que los promotores del PAN hablen con los habitantes del poblado para que tampoco vayan, "traten también por ahí de hablar con su gente, la que ya tienen segura, su familia, no tienen (sic) porque...este...presentarse a escuchar a otro candidato si ya estamos seguros de lo que estamos haciendo, entonces por favor, les encargo".

Al final menciona que, aunque sabe que es complicado convencer a la gente de la población de que no vayan al evento de Morena de Óscar Márquez, pero que los promotores "no tienen porqué estar ahí".

Xilitla tiene un gobierno panista, en manos de Martín Eduardo Martínez Morales y el candidato del PAN es Alfredo Morán.