Desecha el Cabildo propuesta de exedil

Matehuala.- En la Sesión de Cabildo celebrada ayer por la tarde uno de los puntos a tratar fue lo referente a la organización de la Feria Regional de Matehuala (Ferema), edición 2020 y la propuesta que presento la exregidora Silvia Castillo Jara no cumplió con todos los requisitos que establecía el documento.

"No hubo propuestas como se esperaba y solamente se recibió una. La que presentó en tiempo y forma la exregidora Silvia Castillo Jara pero no cumplió con todos los puntos de la convocatoria y por lo tanto no va a arriesgar el, se sopesó la situación en el colegiado y se decidió no encomendársela", se señaló en la sesión de Cabildo.

Además, ella propuso puros grupos desconocidos y los matehualenses ya están acostumbrados a que les presenten artistas o grupos de calidad.

Ante esa situación se acordó que el siguiente paso es el invitar a ciudadanos para que apoyen con la organización junto con el cuerpo edilicio y buscar la forma en que se organice la Ferema que inicia en la segunda quincena de diciembre.

Se analizará esa propuesta que surgió en la sesión ordinaria de Cabildo y en los subsiguientes días se tendrá más información sobre la organización del evento ferial.