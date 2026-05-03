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Desfile del primero de mayo, sin incidentes

Por Jesús Vázquez

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
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Desfile del primero de mayo, sin incidentes

Matehuala.- El desfile del 1 de mayo, para conmemorar el Día del Trabajo terminó con saldo blanco, no hubo ningún incidente durante el recorrido. Se contó con el apoyo de Cruz Roja, Protección Civil Municipal y elementos de la Policía Municipal.

Comenzó con un acto cívico para conmemorar el Día del Trabajo en el Parque Álvaro Obregón, en el monumento a los trabajadores, donde se colocó una ofrenda floral en honor a los Mártires de Chicago y a todos los obreros que han realizado movimientos por condiciones laborales dignas y que han perdido la vida. Además, se hiso una reseña histórica de esta conmemoración.

En este evento estuvieron presentes maestros, músicos, empleados del Ayuntamiento y algunos sindicatos. Este año no hubo empleados de fábricas como en años anteriores, el desfile fue corto, donde lo que más abundaban eran los maestros de distintos niveles educativos, quienes con pancartas se manifestaban contra el Gobierno del Estado.

Algunas de las demandas de los maestros son un mejor sistema de salud, mejores salarios y apoyo con temas del SAT, ya que señalan que son muchos los impuestos que les están cobrando, mencionando que ahora ellos tienen que pagar por trabajar. 

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Afortunadamente, no se presentó ningún incidente que lamentar durante el desfile.

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