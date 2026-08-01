Designan nueva titular del Inmuvi

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CIUDAD VALLES.- Angélica Martínez Ten Bloemendal es la nueva directora del Instituto Municipal de la Vivienda (Inmuvi), lquien vendrá a ocupar el lugar de Liliana Flores Almazán.

En una sesión oficial del Inmuvi, esta tarde los consejeros de la Vivienda fueron testigos de la toma de protesta de la abogada de profesión, que ha estado en dos ocasiones como funcionaria en el Gobierno municipal, en cuestiones que tienen que ver con asuntos legales.

Comentó que dará continuidad a los conflictos que se encontraban en trámite en la administración de Flores Almazán, quien estuvo prácticamente desde el inicio del actual Gobierno en esa responsabilidad, pero fue removida a otro cargo dentro de la administración municipal.