Despiden a doctora por no atender con prontitud un parto

CEDRAL.- Una mujer parturienta de una comunidad llegó al Centro de Salud de Cedral dando a luz en las afueras del edificio porque la doctora en ese momento "no se encontraba", ante ese hecho quedó despedida por su irresponsabilidad.

Este caso ha sido muy comentado de tal forma que el presidente municipal José Homero Mata Camarillo informó sobre ese suceso y dijo que la parturienta originaria de la comunidad de San Isidro se desplazó hacia el Centro de Salud de Cedral para que ser atendida porque estaba a punto de dar a luz.

Agregó el edil que, para su mala suerte la doctora responsable del turno de la noche no se encontraba y el momento llegó y la mujer tuvo que dar a luz en las afueras del edificio de salud, aunque en forma rápida llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal y atendieron a la mujer para trasladarla al Hospital General de Matehuala para que recibiera la atención ella y su bebé.

El jefe del gobierno municipal dijo que para que los servicios en materia de salud no se vean afectados, el Municipio se comprometió a pagar a dos médicos (as) por la noche de lunes a viernes y otro galeno para el sábado y domingo, esto se hace con la finalidad de que una persona que esté enferma acuda al Centro de Salud para ser atendido durante la noche, "ese compromiso lo hice para que cedralenses no sufran por falta de atención médica nocturna".

Advirtió que fue responsabilidad de la doctora del turno nocturno el haber dejado sólo el centro médico, esto fue a las 01:40 horas, "creo que la doctora se fue de pinta, lo que provocó que fuera despedida por su irresponsabilidad, en la que afortunadamente el caso no pasó a mayores, porque repito se le dio atención oportuna".

Para puntualizar dijo el alcalde que este asunto se pondrá sobre la mesa con el titular de la Jurisdicción Sanitaria II, doctor Miguel Sireno Rojas.