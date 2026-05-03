Después del infierno, clima templado en Valles y la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Luego de una semana de 40 grados centígrados en Valles, el frente frío 48 aporta clima templado en Valles y vuelve la calma ante el sofocante calor que no se soportaba.

Durante la última semana de abril, el calor no dio tregua alguna, con unos amaneceres de 26 o 27 grados y con tardes de 40 o 42 grados, con sensación térmica por encima de los 47 grados.

No obstante, de manera inusual, uno de los últimos frentes fríos pronosticados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) provocó un descenso de más de 20 grados, puesto que este sábado 2 de mayo, el amanecer fue de 20 grados y la máxima no pasó de 24 grados, una máxima que estuvo tres grados por debajo de las mínimas que hubo durante la semana.