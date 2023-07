Desquiciamiento en el IMSS, un hombre trata de huir de internamiento y una mujer enfurece por falta de tomografías

CIUDAD VALLES. La falta de recursos materiales en el IMSS y un paciente alterado desquiciaron al Hospital General de Zona 06 el día de ayer.En el primer caso, durante el turno matutino, una mujer golpeó con su bastón una puerta de dirección general y en otra área de este nosocomio, porque no hubo manera de que se le practicara una tomografía, dado que el Seguro Social no cuenta con un tomógrafo.La mujer insultó al personal médico y directivos con mentadas de madre y azotó el vidrio de una de las puertas del Cuerpo de Gobierno porque no se le ha podido dar el servicio que necesita, hasta que se cansa y se va.Ya en la noche, un hombre que estaba listo para internamiento y al que se le iba a practicar una prueba de sangre se salió del lugar, ataviado sólo con la bata institucional, intentó fugarse del nosocomio, trepado a una barda alta que da al exterior de ese inmueble.Una llamada al 911, hizo que elementos de la Policía Municipal acudieran a atender el problema y luego de unos momentos de tensión, rodearon al hombre trepado a la barda, quien cedió y saltó al capacete de la patrulla que estaba dispuesta para que bajara sin caer estrepitosamente al piso. Una vez que estuvo a mano de los elementos policíacos, el hombre fue conducido al interior de las salas de atención.