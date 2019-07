Desquician sindicalizados de DAPAS a AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) espetó a los miembros del sindicato de la DAPAS y a Erasmo Linares Nájera que no le trataran de esa manera y que, si el alcalde Adrián Esper los desquiciaba al no atenderlos, él no tenía la culpa de eso.

Esto ocurrió cuando el Mandatario nacional llegaba a pernoctar al Hotel Valles, en el bulevar norte, en su vehículo oficial y fue bloqueado momentáneamente por miembros del Sindicato del Agua Potable y por el ciudadano Linares Nájera que, bajo protesta, durante más de dos semanas, ha pedido la renuncia del alcalde Adrián Esper, porque no les atiende en su petición de hablar con él de varios temas locales.

"Yo siempre les escucho, pero no así. Yo no merezco este trato y no voy a permitir que nadie, nadie, esté, provoque", reprendió un desaliñado AMLO, vestido con guayabera blanca y visiblemente molesto.

-No es con usted, señor Presidente -se justificaba Erasmo Linares.

-Entonces, bueno, ¿qué esperan, pues...para dejarme (pasar)? -reprochó el primer mandatario del país.

Cuando Linares pidió a las voces de protesta que lo dejaran hablar, AMLO reviró: "no, no, no, por eso, aquí no voy a tratar nada" y agregó: "porque no merezco que, aquí donde voy a descansar, se metan ustedes a la fuerza.

Esto es indebido completamente -y encaró a Linares Nájera- democracia es orden. Es orden democrático y todos merecemos respeto. Aunque se tengan necesidades, siempre hay que respetar y respetar a la autoridad (refiriéndose a él mismo) y una autoridad legítimamente nombrada por el pueblo".

Luego preguntó: "Si el Presidente municipal está tomando una decisión (de no atender a más manifestantes), ¿por qué tienen que hacerme esto a mí?"

Cuando Linares le insistió que ellos se comportaban así por el desquiciamiento provocado por Adrián Esper, AMLO insistió que "vengo aquí a atender a todos, pero no merezco esto que me están haciendo".

Al final el mandatario dijo que lo que hacía Erasmo Linares y los demás era un acto de provocación y que "no había respeto hacia él".

Poco después se tuvieron que despedir los sindicalizados.