Detectan fraudes con permisos para venta de bebidas alcohólicas

RIOVERDE.- Detectan fraudes en permisos de venta de alcohol, en la pasada administración se vendían de 30 a 40 mil pesos los permisos, cuando ahora oscilan en 6 mil pesos, afectado formalizará la denuncia contra el exdirector de Comercio.

Ricardo un paisano, que recién llegó a pasar las fiestas navideñas a su comunidad, acudió a la Presidencia Municipal a refrendar el pago de la venta de alcohol para que sus familiares no hicieran el gasto.

Explicó, que el permiso para la venta de alcohol lo tramitó en febrero del presente año, primero le cobraron la cantidad de 30 mil pesos y posteriormente 2 mil pesos.

Indicó que ayer, se presentó a la Dirección de Comercio y le dieron la noticia de que le faltaban documentos, aunado de que el permiso costaba 6 mil pesos y le fue vendido por el anterior director de Comercio, Emilio Tagle en 30 mil pesos, y no le entregaron documento que acredite que pagó 30 mil pesos.

Prácticamente "me dieron un permiso de mentiritas, nunca me solicitaron documentos de Protección Civil, Catastro y del Sector Salud, el trato se hizo directo con el ex titular Emilio Tagle, no quiero que cierren el negocio, porque de ahí se mantiene mi familia en México", señaló.

Agregó, "yo vine de buena fe a hacer el pago a la Presidencia, no es justo que tenga un permiso de ´mentiritas´, formalizaré la denuncia ante la Fiscalía". El afectado adelantó que tiene la confianza de que la actual administración solucione el problema.