Deuda municipal, 10 veces más alta de lo que recauda

Laudos, pasivos heredados y pago a proveedores

Por Redacción

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- La deuda del Ayuntamiento asciende en la actualidad a 115 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Tesorería del Ayuntamiento.

El cálculo de los compromisos por pagar por parte del Gobierno Municipal, hasta este fin de enero de 2026 es de 115 millones, es decir, una cantidad 10 veces mayor a la que se obtuvo de recaudación este mes de enero y que ascendió a 11 millones de pesos.

La deuda pública ha tenido modificaciones sustanciales, desde la que heredó de la pasada administración (2021-2024), con 232 millones de pesos, sin embargo, los laudos (más de 60 onerosos casos) y las deudas temporales a proveedores de obra la siguen manteniendo en cifras difíciles de alcanzar a cumplir y con riesgo de caer en morosidad.

