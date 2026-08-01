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Deuda municipal asciende a 253 millones de pesos

Gran parte de este pasivo se tiene con el SAT

Por Redacción

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
A
Deuda municipal asciende a 253 millones de pesos
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      CIUDAD VALLES.- La deuda del Ayuntamiento a la fecha asciende a 253 millones de pesos, de acuerdo con el último informe trimestral emitido por la Tesorería Municipal.

      En la sesión de Cabildo de la jornada de este viernes 31 de julio, la tesorera Anel Coronado Aguilar dio a conocer que el endeudamiento de la administración municipal es de más de 250 millones de pesos, de los cuales, 70 millones de pesos pertenecen a deudas que se siguen teniendo con la Secretaría de Hacienda.

      Refirió que sin contar los compromisos con el SAT, muchos de ellos heredados, el endeudamiento rondaría los 183 millones de pesos. Esta información formó parte del informe trimestral de manejo de los recursos que por ley se tienen que exponer ante los regidores.

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      Huasteca Hoy

      Del monto total, 70 millones corresponden a compromisos pendientes con la Secretaría de Hacienda

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