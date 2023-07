Directora de Inapam “jinetea” dinero de una escuela primaria

CIUDAD VALLES.- Alma Karina Abad Nieto no sólo es la directora del Inapam en el Gobierno de David Medina Salazar, sino que ha sido tesorera de la primaria Club de Leones y paterfamilias la acusan de no querer entregar 200 mil pesos que juntaron los papás por concepto de inscripciones.

Abad Nieto no sólo se ha perpetuado en la Asociación de Padres de Familia desde hace cinco años, sino que las aportaciones de este año siguen en su poder y no las quiere entregar, bajo el pretexto de que el cajero no le da más de nueve mil pesos al día, además de que el dinero lo debería tener en una cuenta mancomunada, ya que lo tiene en una cuenta bancaria a su nombre y de manejo personal.

El miércoles pasado, la APF eligió a Olga Morales como la nueva tesorera, no obstante, hay una presunción de que Abad se niega a dejar el cargo y a entregar el dinero de la cooperación y hasta el momento los papás denunciantes no han visto ni una moneda de 50 centavos de ese recurso.