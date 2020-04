Disminuye llegada de paisanos por pandemia

RIOVERDE.- Ha disminuido el arribo de paisanos, aunque 65 que llegaron a Rioverde han cumplido con el resguardo domiciliario, dijo el director del Instituto del Migrante, Uriel Juárez Ortega.

Explicó Juárez Ortega que, hasta el momento han arribado más de 300 connacionales a los cuales se les ha recomendado que cumplan con el aislamiento de 14 días.

Indicó que, en los últimos dos días, se han registrado 24 paisanos hasta el momento y alrededor de 65 personas han cumplido con el reguardo domiciliario, la mayoría en sus comunidades, porque son pocos los connacionales de la cabecera municipal.

Los que más acatan el aislamiento son los adultos mayores, a los cuales por fortuna sus hijos les envían recursos para que adquieran los productos de la canasta básica, medicamento, gel antibacterial y todo lo necesario, señaló. Mencionó que la fase 3 es más el contagio local, no "van a llegar casos de otros municipios, los que radiquen se van a comenzar a contagiar, pero se recomienda a la población el lavado continuo de manos y no salir en caso de no ser necesario", finalizó.