Don Francisco Castela, ejemplo de superación

RIOVERDE.- Don Francisco Castela, de 87 años de edad retomó sus estudios, se desplaza a la capital potosina para estudiar la carrera de abogado, su objetivo es defender a la gente.

Francisco Castela Guerrero, adulto mayor, quien también es comerciante, relató, que como siempre sucede los “hijos son como los pájaros, nacen, crecen y se van”, feliz expresó a este diario que sigue estudiando, “vamos a echarle todos los kilos, son 4 cuatrimestres, las clases iniciaron el sábado”.

Manifestó que estudiará la carrera de Derecho, porque le gusta defender a la gente, ayudar a la ciudadanía con la verdad que es lo más importante.

Dijo que las clases serán sabatinas, “con el favor de Dios terminaré la escuela, por fortuna me hacen descuento con la credencial del INE”. Hizo un llamado a los jóvenes y no tan jóvenes que sigan preparándose, ya sea de ingeniero o doctor, lo importante es formarse, “porque si no se estudia, no se puede conseguir un buen empleo”, finalizó.