Doroteo terminará su gestión, pese a amparo

CIUDAD VALLES.- José Doroteo Hernández Moctezuma, director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento declaró que está consciente de que su cargo no está avalado por el Juzgado Séptimo de Distrito y que el amparo en contra de la elección en la que resultó ungido en su responsabilidad en 2019 ya no tiene valor, sin embargo, mencionó que él terminará su gestión, porque no va a dejar pendientes.

Hace unos días, el Juzgado en mención notificó a Héctor Pérez Hernández, promovente del amparo contra la elección del representante indígena en 2019 que su promoción tenía la razón y que el proceso se debía reponer, porque no respetaba la voluntad de la mayoría.

Doroteo Hernández comentó que el proceso por venir y su cargo podrán ser anulados mediante el amparo, pero que él terminará su trabajo hasta el último día de septiembre.