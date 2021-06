Educación mixta brindará UASLP por la pandemia

CIUDAD VALLES.- El director de la Facultad de Estudios Superiores (FEP) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Isaac Lara Azuara explicó que el método de trabajo para los dos mil 500 alumnos del centro de estudios de este municipio será mixto, es decir, trabajarán de manera virtual y presencial en la semana.

Comentó que no se puede tener una educación híbrida, que es el contar con la educación remota con dispositivos en el aula, porque no hay infraestructura para ello, pero se planea que haya tres días virtuales y dos presenciales en las materias, sean completamente teóricas o no.

Dijo que hay alumnos que van a tercer semestre que prácticamente no conocen su escuela, porque sus primeros dos semestres los han pasado en casa por la pandemia y a ellos es a los que quieren inculcarles el sentido de pertenencia del que carecen por el problema de salud mundial.