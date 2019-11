El bordo derivador, proyecto pendiente

MATEHUALA.- El proyecto del bordo derivador es un tema que no debe quedar "empolvado", hay que darle seguimiento para que no quede pendiente, dio a conocer el arquitecto Iván Noé Estrada Guzmán.

Comentó que el bordo derivador se requiere, porque es una de las necesidades que tiene Matehuala.

Dijo que se tiene que hacer un estudio profundo porque el bordo derivador ya nos rebasó, "es mi percepción, se lo comió la mancha urbana, el bordo que se tiene está totalmente obsoleto, se tiene que trabajar para poder canalizar bien las aguas broncas que llegan a la ciudad y que trae efectos graves, inundaciones, daño al pavimento, basura, por eso se tiene qué hacer".

Señaló que hace meses hubo un foro que encabezó la diputada de este distrito Consuelo Carmona Salas, pero ya no se dijo nada, no ha habido apoyo de los tres niveles de gobierno, "repito que esta es una obra que ya no debe de pensarse más, se tiene que hacer, hay muchas necesidades como un drenaje pluvial como lo expresan los ciudadanos que es muy necesario se haga una obra de mucha trascendencia", finalizó Estrada Guzmán.