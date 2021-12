El municipio le juega al Grinch

Matehuala.- Personal del Ayuntamiento se visten de Grinch y no colocan los tradicionales adornos navideños, pese a que ya han transcurrido varios días del mes de diciembre, mientras que en otros municipios sí se puede observar el espíritu de la temporada navideña.

Se tiene el antecedente que años anteriores por estas fechas ya era común observar los arreglos navideños sobre diversas calles, como Hidalgo y Juárez, en la Plaza 5 de Mayo el pino navideño hoy no se ha colocado nada, refiere la señora María Isabel Loredo.

Es importante que las autoridades promuevan las tradiciones de las diferentes fechas del año, sobre todo ahora que es de alegría y felicidad esperando la llegada de la Navidad.

Además de que la ciudad debe lucir y tener un entorno de alegría, y no será necesario que antepongan que no hay recursos para ello, ya que los adornos que siempre colocan tienen muchos años, pero no es de menospreciar que quiera fomentarse esta tradición.

Refiere doña María Isabel que años anteriores incluso comercios y hasta en casas colocaban arreglos, como en la llamada tienda de La Barata (ya desaparecida), en que por las noches se sentaba Santaclos para que los niños fueran a saludarlo y entregarle la cartita pidiéndole sus regalos.

Son tiempos que reflejan nostalgia pero que deben ser festejados y hacer de la temporada días de felicidad y regocijo para todos.