El próximo domingo los tianguistas sí se instalarán, advierten

RIOVERDE.- Llueve o truene sí se instalarán los tianguistas el próximo domingo, porque tienen 2 meses que no trabajan, anunció el líder de los comerciantes ambulantes Aurelio Zarazúa Galván.

Expuso el líder de los ambulantes que se cuenta con un padrón de 250 tianguistas que se instalaban cada domingo en las calles Doctor Islas, Jiménez y Bravo.

Sin embargo, sostuvo que desde hace 2 meses no laboran por la contingencia que se está viviendo en el mundo por el coronavirus. Es por ello que el próximo domingo instalarán a la fuerza el tianguis, porque los ambulantes ya no tienen qué comer, "ya no tienen créditos ni en la tiendita de la esquina".

"Nos reunimos con el director de Comercio, Emilio Tagle Ávila, para solicitarle autorización para colocar los puestos el próximo domingo, pero se negó bajo el argumento de que no hay permisos", expuso el líder de los comerciantes.

Zarazúa Galván insistió que ya está decidido que para el próximo domingo se instalen, porque se tiene que trabajar e indicó que el alcalde de Ciudad Fernández Alfredo Pérez Ortiz les entregó un apoyo económico de mil pesos y el Municipio de Rioverde una despensa con un costo de 70 pesos, pero está pendiente el apoyo económico por un monto de 1 millón de pesos que fue autorizado por el Cabildo en días pasados, puntualizó.