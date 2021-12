El renacimiento de los Frentes Cívicos no va a tener éxito: diputado

RIOVERDE.- El renacimiento de los Frentes Cívicos es un movimiento obsoleto, no va a tener éxito, dijo el diputado del Distrito 9 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Luis Fernández Martínez.

En conferencia de prensa en el municipio de Rioverde dijo que, los Frentes Cívicos, es un movimiento obsoleto y fuera de contexto, es un movimiento que nace para defender los intereses de un alcalde que salió mal calificado en San Luis Potosí.

Señaló el diputado que, "seguramente en ese sentido, tendrá poco éxito, los frentes deben de ser encabezados por la ciudadanía con banderas ciudadanas, no para defender un grupo de pillos que defraudaron a la ciudadanía".

Cabe destacar que, el Congreso del Estado, la semana pasada, inhabilitó de 5 a 18 años al ex alcalde Javier Nava Palacios y a 9 ex integrantes del Cabildo por no respetar un amparo 288/2020, Nava Palacios no fue notificado conforme marca la Ley.