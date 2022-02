El "Torito" solo busca justificarse: César González

CIUDAD VALLES. -El dos veces ex regidor y ex funcionario, así como ex candidato a la diputación local por Redes Sociales Progresistas, César González García dijo que Jorge Silva Sánchez, jefe de la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas está haciendo un uso equivocado de la información, "porque un contribuyente que se queja no está grillando", además de que el mariachi, en horas hábiles estaba ahí por Jorge Silva, no por culpa de los que tenían cita.

Jorge Silva detalló ayer que César González fue el que lo "grilló", respecto del mariachi que le tocaba, con motivo de su cumpleaños.

"Mejor que se preocupe por tener sistema siempre, no que se cae a cada rato y que no maneje la queja como grilla, porque mientras él festejaba, había gente con cita haciendo fila, soportando el frío".