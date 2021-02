El transporte urbano, en crisis

Matehuala.- Por la pandemia los camiones urbanos han tenido un descenso en el pasaje de un sesenta por ciento aproximadamente, ya que muchas personas dejaron de usarlo, al no tener a donde dirigirse, y sobre todo que el sector educativo está tomando la alternativa de dar clases virtuales, para prevenir contagios de coronavirus.

Concesionario de la empresa Coronado comentó que sí se ha tenido una fuerte disminución en el uso del camión urbano, desde que las clases dejaron de ser presenciales, incluso hasta adultos mayores han dejado de usar el camión urbano, toda esta situación desde luego que los ha afectado de manera muy severa.

No obstante el concesionario advierte que no han caído en el despido de personal, ya que han implementado medidas como el rolar a los empleados, trabajan de tres a cuatro días a la semana, "la crisis aún no nos ha obligado a correrlos, se está cumpliendo con las prestaciones como lo establece la ley.

También habló de las medidas que han aplicado desde el inicio del semáforo rojo, ya que se han reducido los horarios, y el último recorrido es a las 20:30 horas, cuando anteriormente era a las 22:00 horas y las rutas continúan igual, tampoco se han recortado

Refiere que se recortó el horario porque a las 18:00 horas todos los negocios cierran sus puertas, acatando las indicaciones de la Secretaria de Salud, porque después de ese horario las calles están solas, porque todas las personas están en casa y de nada sirve que las unidades estén en servicio, sin usuarios que puedan usarlas.