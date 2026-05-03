El viernes, caravana de dependencias

RIOVERDE.- El próximo viernes se llevará a cabo la Caravana de dependencias en el Campo Ferrocarilero, donde se entregarán 500 documentos, sobre tenencia de tierras, para dar seguridad legal a sus poseedores.

El Residente de la Procuraduría Agraria Javier Gallegos Oliva, señaló que el evento iniciará a las 9 de la mañana en el Campo Ferrocarilero, donde estarán presentes las presentes que realizaron los trámites de las escrituras de los predios.

Estará participando personal del Registro Agrario Nacional (RAN), Sedatu, Procuraduría Agraria y Secretaría de Mujeres.

Es por ello que se les invita a los ejidatarios para que acudan y poder integrar los expedientes.

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Los requisitos son 2 copias de certificados parcelarios y de uso común, Curp, Ine y acta de nacimiento original de los sucesores.