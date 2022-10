Elementos presentarán exámenes de confianza

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Elementos de Seguridad Pública Municipal no acreditados realizan actividades de apoyo, pero no portan uniformes, están enlistados para que acudan a presentar los exámenes de control de confianza, confirmó José Juan Herrera Sierra, nuevo jefe policiaco.

Dijo que el objetivo es apoyar en todo al presidente municipal Marco Antonio González Jasso y a la población en cuestión de seguridad, aunque se va a utilizar el criterio adecuado para las infracciones, aunado a que se va a concientizar a la gente.

Manifestó que se va a respetar el reglamento de tránsito, conforme a la legislación, el reglamento es claro y preciso.

Existe un grupo pendiente de que se les llame para que acudan a realizar los exámenes de control de confianza, ya están pre-registrados, aunque no hacen la función de policía porque no están acreditados.

El grupo está de apoyo en cuestión de guardia, brindan vigilancia en las escuelas y vialidad, no están uniformados y no pueden realizar operaciones operativas porque no están acreditados.

Dijo, por último, que pueden apoyar de manera administrativa en lo que realizan los exámenes, no se mueven solos, va el oficial acreditado.