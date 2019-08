Embargan cuenta bancaria al Ayuntamiento de Tanquián

CIUDAD VALLES.- Por razones hasta ahora desconocidas, la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Tanquián donde se depositan los recursos del Ramo 28 que se utiliza para el gasto corriente, nómina, pago a proveedores y demás, fue embargada, impidiendo que los empleados municipales pudieran cobrar su sueldo en esta última quincena.

El presidente municipal Alain Azuara Robles, señaló que hasta el próximo miércoles en reunión con la Contraloría del Estado y la Secretaría de Finanzas le darán a conocer de manera oficial sobre esta retención bancaria, que impedirá continuar con las actividades de manera normal.

"Sabemos que es una situación originada en la administración pasada, no sabemos si es embargo por laudos de extrabajadores, o qué está pasando, pero me parece irregular que sin previa notificación o una llamada de perdido no dieran aviso de que se tomaría esta medida, para nosotros prever la manera de cómo resolver la situación y no dejarnos descobijados de lo presupuestado, hay compromisos con los proveedores pero sobre todo con los trabajadores municipales que son padres y madres de familia que necesitan su sueldo para solventar los gastos de sus hogares, más ahora que está el regreso a clases".

Azuara Robles, señaló que ante esta situación y la imposibilidad momentánea de poder cubrir los sueldos a los trabajadores, pudieran derivarse demandas laborales, " si el embargo fue por un extrabajador y ahorita no le cumplimos a los actuales, será un cuento de nunca acabar, creo que como autoridad tenemos la responsabilidad de dar nuestro mayor esfuerzo y evitar problemas a futuras administraciones, lamentamos mucho que esto ocurra en Tanquián, donde ya de por sí el presupuesto es raquítico y la demanda de obras y servicios es muy alta", destacó.