Aeropuerto de Tamuín no será ampliado

CIUDAD VALLES. -El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona aclaró que no habrá más avance sobre las obras del aeropuerto de Tamuín porque no se puede invertir en una obra que está en bajo concesión de un particular.

Luego de años de haberse especulado sobre la ampliación de la pista de la estación del municipio de Tamuín, el Gobernador dijo sobre el tema refiriendo que el aeropuerto está concesionado a un particular y que por el momento, los 500 millones de pesos que se necesitarían invertir en ese lugar quedarían en pausa.

Comentó que el proyecto quedaría en pausa y que tendría que exponerlo al Gobierno federal para poder modificar la entrada aérea que tiene la región.