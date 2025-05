Empleados del PJ se unen a paro laboral

RIOVERDE.- Empleados del Poder Judicial realizan para laboral, les adeudan el pago de prestaciones del 2024.

El actuario adscrito al Juzgado Familiar Desiderio Sandate Quistián dio a conocer que en el estado 1,500 trabajadores está realizando el paro de labores, e hizo hincapié que les adeudan el pago de prestaciones del 2024, retroactivo, bonos de puntualidad y premios de antigüedad.

Aunado a que no cuentan con servicio médico, cada que enferman tienen que acudir a un médico particular y pagar el servicio. Lamentablemente no hay voluntad de resolver el problema de las autoridades; el Poder Judicial le “echa la bolita” al Ejecutivo.