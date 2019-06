En riesgo,18 colonias de Valles por lluvias

Cerca de 18 colonias de la ciudad están cerca de arroyos en la ciudad, motivo por el cual la Dirección de Protección Civil está realizando un listado basándose en el Atlas de Riesgo para poder actuar en caso de inundación.

Jorge Lárraga Ocejo, director de Protección Civil señaló que Praderas del Río no está dentro de las colonias de inundación en este Atlas a pesar de que esta cerca del río, no aparece y la razón es que la escala crítica es de 5.50 metros y cuando llega a esta altura no se inunda, se encharca a 8 o más metros es cuando tapa, "pero estamos hablando que ya son tres metros de más".

"Esa zona no aparece como inundable y a pesar de que la población acude a solicitar algún documento que avale a Praderas como zona de riesgo, no es posible extenderles nada, porque las inundaciones surgen cuando se rebasan los 5.50 metros.

Los sitios de inundación son: la colonia Tetuán, el Arroyo de los Puercos, la colonia Magisterial y otros sectores, en donde todas las veces que llueve se inunda.

Dijo que, sí tienen un Atlas de Riesgo con el que están trabajando y están haciendo el listado de las mismas para establecer las zonas de inundación y las zonas de encharcamiento, además se han estado coordinando con Obras Públicas para que se realicen los desazolves en los arroyos para prevenir inundaciones en las próximas lluvias.

Mencionó que desconoce el avance que llevan en materia de desazolves, pero sí se están realizando, pero estarán prevenidos en caso de una contingencia; el pronóstico del tiempo marca que junio viene con lluvias por lo que esperan que si hay precipitaciones no surjan inundaciones en las zonas de riesgo.

Pidió a la población no tirar basura porque eso es lo que ocasiona que los escurrimientos del agua se detengan y es lo que causa que el agua no fluya.