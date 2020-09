En Rioverde los robos no cesan

RIOVERDE.- No cesan los robos en Rioverde, al mes se registran 30, aunque se trabaja en coordinación con las corporaciones policiacas para abatirlos, pero víctimas se niegan a denunciar, señaló la regidora de Seguridad, María de los Ángeles Castillo Rodríguez.

Por la contingencia sanitaria que se está viviendo, se están realizando de manera virtual las reuniones de seguridad, sostuvo Ángeles Castillo.

Asimismo, dijo que, por el confinamiento, la violencia doméstica va a la alza, así como los robos en todas sus modalidades.

La regidora hizo hincapié que, de hecho, se registran 30 robos al mes, aunque no se tienen estadísticas de los robos con violencia.

El problema que se tiene es que, la gente no denuncia la ola de robos, aunque sea trate de una bicicleta, porque no confía en el sistema de justicia, donde se establece la reparación del daño, "ven que los delincuentes salen libres y que en cierta forma no hay reparación de lo hurtado, por lo que la población está desconfiando de las autoridades", finalizó.