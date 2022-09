En suspenso, supuesta intoxicación en Conalep

CIUDAD VALLES. -Jonathan, de 15 años de edad, estudiante del salón 1107 del Conalep dijo que el 20 de septiembre, antes de las siete de la noche, previo a llegar al laboratorio a seguir con sus clases perdió el conocimiento y no recuerda nada, hasta que despertó en el IMSS, mucho después.

El profesor de Jonathan, Marco Cuendia insiste en que la fumigación practicada por la Jurisdicción Sanitaria V a las 12 del día provocó la intoxicación de varios alumnos y de él mismo, porque el director Aldo César Rangel Salas no dejó libres a alumnos y maestros, luego de que trabajadores de Salud rociaron la sustancia mata mosquitos.

El director dijo que Jonathan había sido tumbado por una compañera y que eso le causó el desvanecimiento y niega cualquier rasgo de intoxicación.

La Jurisdicción también negó que alguien hubiera resultado con envenenamiento por la sustancia para eliminar zancudos. Sin embargo, Jonathan advirtió que él no recuerda si lo empujaron o se cayó, sino que perdió el conocimiento, y ya no recuerda nada, acotando que él no tiene golpes en la cabeza, sólo en la espalda, aunque previo a su desvanecimiento, sintió escozor en la garganta y dolor de cabeza, así como dificultad para respirar.

El padre de Jonathan, José Santos Baldelamar dijo que hasta el 4 de octubre, los médicos interpretarán los estudios y laboratorios que se le practicaron.