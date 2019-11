Encubre el SEER a maestra

Ciudad Valles.- El presidente de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela Vicente Guerrero, Mario Alberto Cázares reprocha que el SEER colocó a la directora de esta institución educativa en un lugar donde ella no tiene capacidad para ejercer y que con este movimiento solamente la salvó de ser auditada de lo que manejó de manera indiscriminada.

Desde el martes 22 de octubre, en una reunión en las oficinas del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), directivos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 52 acordaron que la en ese entonces directora de la primaria Vicente Guerrero se fuera a ocupar un puesto en la Inspección de Educación Preescolar de la zona 09, un par de días después de que la Sociedad de Padres de Familia exigía que se le practicara una auditoría por los presuntos malos manejos hechos por la maestra, de acuerdo con Mario Cázares.

Explicó que la maestra está yendo a trabajar a un área en la que ella no está capacitada, porque fue "salvada" por el sistema para no tener que ser auditada, en forma presencial, siendo directora y que de cualquier forma, no se ha resuelto ni la auditoría y las exigencias de renovación o de construcción de infraestructura no se las han resuelto, hasta el momento, así que seguirán pidiendo explicaciones sobre todos estos conceptos.