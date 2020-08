Equipan a aseadores del Pueblo Mágico

REAL DE CATORCE.- La Presidenta Municipal entregó equipo a los trabajadores del área de Ecología que son los responsables de mantener limpio el Pueblo Mágico, además de que servirá para que realicen sus labores sin riesgo alguno.

María Guadalupe Carrillo Rodríguez, hizo entrega de uniformes, botas de trabajo, guantes y cubre bocas a 10 trabajadores del área de Ecología, que son los que realizan labores de limpieza de calles del Pueblo Mágico.

El trabajo del personal inicia desde temprana hora, ya que tienen que recorrer las calles de la cabecera municipal, para tener una zona urbana limpia, sobe todo ahora que se retiraron los contenedores de basura, que ya estaban dando un mal aspecto además de que ocupaban mucho espacio en la vía pública.

Mencionó la Alcaldesa que no se bajará la guardia en el combate de la pandemia del Covid, porque Catorce debe ser un municipio limpio, pues al ser un sitio turístico, se tienen miles de visitantes del extranjero, por lo que con este apoyo se espera cumplan con su trabajo diario en las mejores condiciones, además de tener cuidado en el manejo de la basura, no tomar nada con las manos si no se tienen puestos los guantes, para evitar un contagio y traer siempre puesto el cubrebocas.