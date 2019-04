"Es una ilegalidad desalojo de oficinas de la Liga de Futbol"

Que es una ilegalidad la que está cometiendo el Ayuntamiento al haber desalojado el recinto que utilizaba para sus reuniones la Liga Municipal de Futbol, dice el panista Luis Ángel Contreras Malibrán quien llegó al parque deportivo Guadiana luego de que el Ayuntamiento desalojara el espacio.

Contreras Malibrán es el abogado de Fernando Guerrero, presidente de la Liga Municipal de futbol y mencionó que el Ayuntamiento no ha acreditado la propiedad del inmueble, no puede haber un acto arbitrario y aunque aleguen que hay irregularidades, no puede haber un acto autoritario sin otorgar la garantía de audiencia.

Agregó que deberán notificarles para que no pierdan su derecho de defensa y por ellos se están llevando cosas que no son propiedad del Municipio como cartones de cervezas, muebles, aires acondicionados y una máquina podadora que subieron a un vehículo particular sin levantar un acta.

Contreras Malibrán, quien este día será nombrado delegado municipal del Partido Acción Nacional (PAN) señaló, "aquí puede haber desde robo, abuso de autoridad, despojo y hasta asociación delictuosa, no puede ser que el Ayuntamiento esté actuando así, todo debe ser de acuerdo a la ley y siguiendo un procedimiento administrativo previamente establecido".