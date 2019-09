Esperan cañeros la peor zafra de la historia

CIUDAD VALLES.- “Las pérdidas ya están hechas, la producción en menos del 40 por ciento de lo que teníamos estimado y que podremos salvar no tendrá la suficiente madurez, lamentablemente las lluvias nos llegaron tarde y es poco lo que podremos hacer, ahora sólo esperamos que el Gobierno Federal nos brinde el apoyo para que por lo menos podamos hacer frente a los créditos contraídos, pero la zafra será una de las peores de la historia”, señaló el líder de la Unión de Productores Cañeros del Ingenio Plan de Ayala, Antonio Juárez Torres.

“Nos motivan bastante las lluvias, pero ya nos llegan tarde, aunque podría recuperarse en parte la cosecha, ojalá rebasemos las 600 mil toneladas, aunque en el inicio esperamos un millón 100 mil toneladas, es una merma que nos está pegando en la economía de todos los productores”, recalcó.

Informó que el desarrollo de la caña ha sido lento y en las pocas hectáreas que siguen en pie, se espera que en estos siguientes tres meses se logren recuperar con las lluvias y fertilizantes que están utilizando, pues en diciembre y enero la caña ya no crece y si no logran el medio metro ni siquiera la cortarán, pues implicarán gastos y no entrará en molienda.

“El Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López nos ha dicho que no estamos solos en estas afectaciones, confiamos que pueda tener un diálogo con el secretario de Agricultura y fluya algún tipo de apoyo estatal o federal”.