Estamos "encabronados" con AMLO: campesinos

Ciudad Valles.- "En el aire es donde se han sembrando los arbolitos que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a los campesinos potosinos no nos ha llegado ni una sola planta y la verdad es que si estamos encabronados con él, pues creímos que en verdad quería trabajar por el país, que sus políticas eran buenas, y vemos ahora que ni el CADER de la SADER laboran, no hay nada, así de sencillo puros cuentos en el aire", afirmó el presidente de la sociedad de producción rural "Emiliano Zapata" del municipio de Ébano, Diego Olguín Villanueva.

El líder de los productores de soya y sorgo, señaló que llevan seis ciclos completos perdidos, de los más de 200 productores de Ébano, solo 20 han sacado un poco de producción para seguir manteniendo sus cultivos, el resto dijo están a punto de tirar la toalla y buscar otro porvenir, pues no hay un panorama claro ni el respaldo que esperaban del gobierno al que apoyaron para llegar al poder, además de que enfrentan créditos rurales.

"El sentir mío y de muchos compañeros campesinos, es realmente de coraje, pues desaparecieron los programas, estamos de acuerdo con eso que dijo que no se apoyara a las agrupaciones que los beneficios llegaran a los campesinos, nos parece perfecto, pero ahora queremos saber de qué apoyos habla, pues lo de seguros catastróficos tienen muchos candados, el de sembrando vidas solo está en su discurso pues no hay nada en el estado de eso, sus funcionarios como Gabino Morales ni siquiera nos escuchan, estamos peor que en los gobiernos del PRIAN", refirió el líder destacando que aunque no comparten la idea de cerrar carreteras como algunas organizaciones, la situación que enfrentan es difícil y desesperante.