Este 16 de agosto inicia clases virtuales la EPM

MATEHUALA.- La Escuela Preparatoria de Matehuala de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí reanudó sus actividades administrativas y académicas y el lunes 16 de agosto iniciarán las clases virtuales.

El director de la prestigiada institución Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz, explicó que con esto se centrarán especialmente a los alumnos de nuevo ingreso y de cómo habrán de integrarse a las clases virtuales a partir del lunes 16 de agosto, especificó de manera clara de cómo iniciarán las clases virtuales.

Mencionó el director que, el hecho de que, dadas las circunstancias, el éxito y aprovechamiento de las clases en línea depende en buena medida del trabajo colaborativo entre la institución, alumnos y padres de familia.

La complejidad que representa para los estudiantes la imposibilidad temporal de no tomar sus clases de forma presencial, pero al no tomar sus clases presenciales no debe frenar la preparación propedéutica que la Escuela Preparatoria imparte como nivel previo a la formación profesional, porque el alumnos después de su preparatoria buscar ingresar a una carrera profesional de las muchas que ofrece la UASLP.

Dejó en claro Gutiérrez de la Cruz, que acorde a las indicaciones de la UASLP se seguirá el patrón de clases híbridas o sea combinadas que, de ser necesario los alumnos asistirán a actividades específicas como prácticas presenciales con todos los protocolos de sanidad.

Finalizó que la Escuela Preparatoria de Matehuala será muy respetuosa de los lineamientos que la UASLP ha trazado para el reinicio de clases, algo muy importante que debe de cuidarse, es la integridad física de los alumnos.