logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SUMAN ESFUERZOS

Fotogalería

SUMAN ESFUERZOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Este lunes, descanso en oficinas oficiales

Por Redacción

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Este lunes, descanso en oficinas oficiales

CIUDAD VALLES.- No habrá servicio en la Presidencia Municipal, el INE ni la Dapas este lunes 2 de febrero, por ser día feriado.

Este inicio de semana, las dependencias de los tres niveles de Gobierno estarán sin actividad, debido al asueto conmemorativo al día de la Constitución Mexicana de 1917 y que se celebra exactamente el 5 de febrero, pero que fue recorrido el día inhábil a este lunes 2.

En el Ayuntamiento, solamente habrá servicios municipales, como vigilancia, recolección y guardias en Protección Civil, sin embargo, los servicios en oficina no estarán disponibles sino hasta el martes 3 de febrero, salvo Tesorería Municipal.

De igual manera en Finanzas del Estado y en el Instituto Nacional Electoral, en donde la semana hábil comenzará el martes 3 de febrero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Proliferan basureros clandestinos
Proliferan basureros clandestinos

Proliferan basureros clandestinos

SLP

Redacción

Menor lesionado; le explotó cuete
Menor lesionado; le explotó cuete

Menor lesionado; le explotó cuete

SLP

Redacción

Solo sufrió quemaduras en mano y brazo

Rescatan bomberos gato atorado en un poste
Rescatan bomberos gato atorado en un poste

Rescatan bomberos gato atorado en un poste

SLP

Redacción

Indigna precario apoyo otorgado a jóvenes atletas
Indigna precario apoyo otorgado a jóvenes atletas

Indigna precario apoyo otorgado a jóvenes atletas

SLP

Redacción

Paterfamilias, molestos por el trato dado a sus hijos