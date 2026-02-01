Este lunes, descanso en oficinas oficiales

CIUDAD VALLES.- No habrá servicio en la Presidencia Municipal, el INE ni la Dapas este lunes 2 de febrero, por ser día feriado.

Este inicio de semana, las dependencias de los tres niveles de Gobierno estarán sin actividad, debido al asueto conmemorativo al día de la Constitución Mexicana de 1917 y que se celebra exactamente el 5 de febrero, pero que fue recorrido el día inhábil a este lunes 2.

En el Ayuntamiento, solamente habrá servicios municipales, como vigilancia, recolección y guardias en Protección Civil, sin embargo, los servicios en oficina no estarán disponibles sino hasta el martes 3 de febrero, salvo Tesorería Municipal.

De igual manera en Finanzas del Estado y en el Instituto Nacional Electoral, en donde la semana hábil comenzará el martes 3 de febrero.

