Estudiantes de Veterinaria, por la dignificación de su profesión

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- Estudiantes, catedráticos y administrativos se unieron como Universidad al gremio para exigir justicia y la dignificación del médico veterinario por los hechos acontecidos contra el Médico Veterinario Héctor Hernández, quien perdió la vida tras ser amenazado, difamado y agredido por los propietarios de una mascota.

Se llevó a cabo en el Patio Gandhi de la Universidad de Matehuala un acto cívico organizado por la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, en apoyo del veterinario asesinado en Tultepec, Estado de México.

La estudiante Alejandra Villela del octavo semestre de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Habló sobre los hechos sobre como el médico Héctor atendió a Mia, una perrita yorkshire de 7 años, la cual presentaba una obstrucción esofágica a la altura del diafragma, causada por un hueso que los propietarios dieron a la mascota.

Durante la recuperación sucedieron complicaciones con el estado de salud de la mascota, la cual entró en un paro cardiorespiratorio y lamentablemente falleció.

Tras este suceso, los propietarios comenzaron a amenazar al médico veterinario y crearon campañas de desprestigio contra él en redes sociales, posteriormente comenzaron a extorsionarlo y al negarse a pagar el dinero que le exigían, fue atacado con un arma blanca siendo asesinado.

“Hoy en día los médicos veterinarios somos tachados como los culpables de las negligencias que los tutores de los animales tienen, somos culpables de que se enfermen, aunque ellos son quienes no los vacunan y desparasitan, son ellos quienes los alimentan con cosas que su cuerpo no puede procesar, quienes esperan que salvemos a su animal tras días de enfermedad en los que no les dieron atención médica”, expreso Jennifer Lizbeth Vázquez Soto, estudiante de veterinaria.